Саакашвили причислил к числу «барыг» своих соратников Соболева и Деревянко

Очередной эфир с участием экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на телеканале ЗИК получился более, чем увлекательный. «Грузинский реформатор» отказался отвечать на вопросы ведущей Натальи Влащенко «Правда ли, что он живет за счет мамы и жены, то есть за счет женщин?». Михо сказал, чтобы его «не смешили» такими несерьезными вопросами, потому что в студии «сидят воры». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Владимир Горковенко.
Он отмечает, самое интересное, что среди «воров», которые сидели в студии, в частности, находились нардеп, верный соратник-забияка Саакашвили Егор Соболев, депутат-миллионер и будто бы антикоррупционер Юрий Деревянко, симпатизирующий, который язык проглотил во время включения Михо Виталий Куприй, адепт секты «Роттердам +» Андрей Герус и 100 зрителей, которые всегда против. Михеил Саакашвили также отказался отвечать на вопрос о швейцарском шоколаде, который он убрал со стола перед выходом в эфир. Вопрос о деньгах Игоря Коломойского, якобы предназначенных для «МихоМайдана» экс-губернатор Одесской области вообще пропустил мимо ушей.
По словам журналиста, также Саакашвили проигнорировал прямой вопрос, прозвучавший дважды от журналиста Сергея Щербины: «Считает министра Арсена Авакова, который бросил в него стаканом воды, вором?». Получается, от ненависти до любви одно пересечение границы. Таким образом, четыре вопроса и один игнор. Зато Саакашвили дважды призвал приходить на «МихоМайдан», трижды упомянул «барыг» среди которых назвал фамилии Арсена Авакова и четыре раза прочитал мантру о законе об импичменте. После включения на ЗИК Саакашвили взял швейцарский шоколад и пошел спать на любимой кровати в любимой квартире.