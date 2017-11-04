Ситуация в зоне АТО: боевики активизировались по всем направлениям

Как информирует replyua.net, в сообщении ведомства говорится: «Если количество обстрелов позиций сил ВСУ на протяжении предыдущих нескольких дней стало меньшим, что вчера боевики активизировали огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения сторон». В частности отмечается, что самое большое количества обстрелов было зафиксировано в направлении Донецка. Штаб АТО сообщает: «Всего с начала суток российские оккупационные террористические группировки нарушили перемирие двадцать девять раз. Силы антитеррористической операции преобладающим огнем 17 раз вынуждали врага к миру».
Кроме того, в сообщении отмечается, что в результате боевых действий трое украинских военных получили ранения. На минувшей неделе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщала о пяти тысячах и 882 нарушениях режима перемирия на территории боевых действий на востоке Украины. А вчера издание сообщало, что ОБСЕ зафиксировали факт того, что боевики «ДНР» начали носить новые шевроны на своей форме и даже новое оружие.