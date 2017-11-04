Агрессия РФ в Украине: Волкер исключил участие «Л/ДНР» в переговорном процессе

Как информирует replyua.net, первоначально Волкер сообщал, что эта встреча с Сурковым состоится через «несколько недель в Белграде», однако позже он отметил, что переговоры будут проведены «13 ноября».
Говоря о возможности ввода миротворческой миссии ООН на Донбасс, спецпредставитель США подчеркнул что, по мнению Белого дома, этот контингент должен будет контролировать «всю оспариваемую зону, чтобы принести максимальную эффективность», а не просто линию соприкосновения между сторонами. Кроме того, Курт Волкер заявил, что структуры «управления и командования» у боевиков на Донбассе «являются на 100 процентов российскими». Он считает, что «все это направляется Россией». Как результат, отметил Волкер, американская сторона намерена работать над урегулированием конфликта на Донбассе не с террористами, а с Россией.