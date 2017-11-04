Украинцы имеют шансы перезимовать без веерных отключений электричества – аналитик

Член наблюдательного совета Институт энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что принятое правительством Украины решение дать разрешение государственному предприятию «Энергонрынок» взять кредит, чтобы частично рассчитаться с задолженностью перед угольной генерацией, снижает вероятность веерных отключений зимой, сообщает replyua.net.
«Несмотря на начало отопительного сезона, запасы угля на складах ТЭС в два раза меньше, чем год назад. Хочу подчеркнуть – вдвое меньше, в сравнении с теми запасами, из-за которых Андрей Герус предсказывал неизбежные веерные отключения. Жаль, что сейчас, когда увеличились риски, господин Андрей молчит об опасности отключений. И наоборот - заявляет, что ГП «Энергорынок» не нужно возвращать долги генерирующим компаниям, чтоб у них была возможность купить импортный уголь», - заявил эксперт.
Он считает, что основная проблема - несоответствие цены угля, которую закладывают в тарифы генерирующим компаниям по формуле «Роттердам +» с реальной стоимостью на мировых рынках.