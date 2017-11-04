Кабмин снизит цены на лекарства в Украине, - Розенко

Как информирует replyua.net, он также заявил: «В этом году правительство с 1 апреля ввело систему реимбурсации по трех видах заболевания – это бронхиальная астма, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Люди получают по рецептам докторов или бесплатные медприпараты, или же за минимальную стоимость. Мы сделали это, и такой принцип уже работает в нашей стране». По словам чиновника в следующем году уже более пяти миллионов граждан Украины получат бесплатные лекарства по этой программе Кабмина. Также Павел Розенко призвал украинцев использовать возможность получать бесплатные медикаменты. Он заявил: «В 2018 году мы будем расширять такую программу, мы расширим список лекарств и таким образом мы существенно собьем цены на лекарства в аптеках».
Напомним, ранее сегодня уже сообщалось, что Павел Розенко анонсировал повышение пенсий для инвалидов в Украине с 1 декабря текущего года.