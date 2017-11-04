Инвалидам пенсии повысят в декабре, - Розенко

Следующая индексация пенсий инвалидам должна пройти 1 декабря. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина, об этом рассказал Павел Розенко, вице-премьер-министр.
«Сегодня в условиях пенсионной реформы перечислялись только трудовые пенсии. Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Следующее увеличение прожиточного минимума у нас происходит с 1 декабря этого года. Поэтому соответствующие выплаты будут увеличиваться с 1 декабря», - заявил Розенко.
Кроме того, вице-премьер рассказал о выплатах «детям войны», отметив, что последние тринадцать лет они ни разу не получали надбавки в полном объеме от государства к своим пенсиям, поскольку выделение данной категории граждан было популистским решением прежних украинских властей. Напомним, что ранее вице-премьер заявлял о том, что украинцам, которые вышли на пенсию в 2014 году, начнут осовременивать пенсии только в 2019 году.