В Украине создано управление медицинского обслуживания

Минюстом Украины было зарегистрировано Управление медицинского обслуживания, которое будет функционировать независимо от Департамента пенитенциарной службы.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу ГПУ, отмечается, что, несмотря на создание управления, пока остается много нерешенных вопросов и задач, в частности, пока ничего неясно с закупкой лекарственных препаратов, также пока не удается наработать нормативную базу. В Генпрокуратуре обсудили вопросы реформирования деятельности медицинских служб учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и установили, что первоочередного решения требуют расчет бюджета на внедрение новой системы медицинского обслуживания заключенных, формирование общей комиссии для проведения конкурса на должность руководителя медицинской службы.
Напомним, что в Украине внедрили медицинскую реформу. Ранее в Минздраве уже рассказали, как украинцы будут выбирать семейного врача.