Умеров: «Наше освобождение Эрдоган использовал для своего рейтинга»

Ильми Умеров прокомментировал свое освобождение и освобождение Ахтема Чийгоза, отметив, что Реджеп Эрдоган, президент Турции, мог добиваться этого ради собственного рейтинга, и он не знает, по какой причине оказался на свободе. Как передает replyua.net со ссылкой на Цензор, Умеров считает, что Эрдоган мог добиваться его освобождения только по двум причинам.
«Одна – то, как это объясняет Мустафа Джемилев: в мире не осталось президентов, не осталось лидеров государств, которые протягивают руку Путину. Эрдоган – один из тех, кто до сих пор с ним здоровается и называет его другом. И терять эту одну из последних дружб Путину невыгодно, поэтому он не может не выполнить просьбы Эрдогана. У Эрдогана, я думаю, может быть, диаметрально противоположное объяснение: Путин не слушается никого в мире: ни американского президента, ни английскую королеву – никого! И послушавшись Эрдогана, он поднял его рейтинг значительно», - считает Умеров.
Также он подчеркнул, что турецкий глава ничего не будет делать, прежде не посоветовавшись с украинским президентом. По его словам, этот вопрос касается украинцев, украинских проблем, поэтому Порошенко, судя по всему, выступал в роли инициатора.