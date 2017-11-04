Как в Германии машины для Украины «омолаживали»

Как информирует replyua.net, в эфире телерадиокомпании MDR официальный представитель прокуратуры города сообщил, что главное подозрение состоит в том, что три чиновницы за денежное вознаграждение принимали участие в коррупционной схеме по «омолаживанию» регистрационных документов для транспортных средств, которые в результате ввозились в Украину. Местные СМИ гласят, что выйти на след чиновниц-правонарушителей помогла информация, предоставленная Украиной. В одной из публикаций говорится: «Вероятно, именно таможенники из Украины передали информацию о злоупотреблениях немецким коллегам».
Согласно с информацией, имеющейся у прокуратуры, к сделке также были причастны три автодиллера из Галле. Имея необратимое желание избавиться от старых автомобилей, они подкупали чиновниц из ведомства регистрации. А последние без проблем «снимали» с сопроводительных документов на транспортные средства несколько «лишних» лет. Потом же автомобили с новыми регистрационными документами и освеженным годом выпуска переправлялись на границу с Украиной и далее ввозились с низким акцизом.