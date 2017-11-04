Война с Россией: легендарный комбат АТО рассказал о сроках и условиях окончания

Военные действия на Донбассе прекратятся только после того, как Украина восстановит контроль над оккупированными территориями. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такое мнение озвучил руководитель 46 отдельного батальона спецназначения ВСУ «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко.
«Я нередко задаю такой вопрос, и наиболее частый ответ на него заключается в том, что война закончится после того, как в Донецкой и Луганской областях прекратится стрельба. Однако и это еще не будет концом войны. Война закончится после восстановления нашей территориальной целостности, когда мы вернем наши земли. И по данному поводу возникает немало сложных вопросов. Прежде всего – есть ли у нас готовность вернуть свою территорию военным путем? Я и батальон «Донбасс – Украина» - готовы», - отметил он. Вместе с тем, Власенко добавил, что общество преимущественно придерживается иного мнения.
«Мы остановили врага, но вернуть нам свою территорию удастся после того, как для России Донбасс станет обузой, когда она уже не будет, как можно часто услышать, представлять национальный интерес РФ», - заявил комбат, спрогнозировав, что полностью война закончится не ранее 2042 года.