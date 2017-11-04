В Украине прокомментировали скандальные заявления главы МИД Польши

В Украине отсутствуют антипольские настроения, а большая часть украинских граждан позитивно относится к Польше, несмотря на сложную историю взаимоотношений между обеими странами . Как передает replyua.net, такое заявление распространили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства в ответ на заявления польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского. Согласно сообщению МИД, в украинском обществе есть определенное понимание того, что нужно укреплять в дальнейшем сотрудничество с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы. Фактом подтверждения этого являются несколько сотен тысяч украинцев, проживающих нынче в Польше, - подчеркивается в сообщении дипломатов.
Кроме того, в МИД напомнили, что Киеву и Варшаве удалось достичь понимания, что достижение исторического примирения возможно по европейскому христианскому принципу «Прощаем и просим прощения».
«В Украине готовы сотрудничать, в том числе, по исторической проблематике. Мы считаем, что обе стороны в этом заинтересованы, осознавая взаимную важность украинско-польского стратегического партнерства», - сказано в сообщении.