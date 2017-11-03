Душевнобольную женщину родная тетя держала на цепи

В Николаевской области работники службы соцзащиты проверяли семью, стоявшую у них на учете, и совершенно случайно узнали об ужасной судьбе соседской женщины. Они и сообщили в полицию, что душевнобольную женщину держит на привязи ее опекун. Об этом сообщает replyua.net.
Как оказалось, опекуном является родная тетя женщины. Казалось бы, как можно так поступать с родной семьей. Тете больной 46-ти летней женщине довольно немало лет – 58. Ей физически тяжело ухаживать за своей племянницей, но это не оправдание, конечно. Как объясняет сама тетя, привязала она девушку ради ее же добра. Дело в том, что она неоднократно пыталась сбежать из дома. И все бы ничего, но был случай, когда она пыталась поджечь дом. После этого старушка и приняла непростое решение, как можно обуздать свою племянницу.
Теперь опекуну грозит срок до 3-х лет тюремного заключения. Но следствие продолжается, ведутся беседы, выясняются обстоятельства данного происшествия. Но, все же, старушку понять можно – не те годы, чтобы противостоять взрослой сильной женщине, пусть она и не в себе. Спецслужбы должны пересматривать опекунство, когда сторона опеки становится не в силах должным образом ухаживать за подопечным. Тогда меньше случались бы такие происшествия.