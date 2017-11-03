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Експерт: ось типовий портрет колаборанта, цього разу – харківського

Експерт: ось типовий портрет колаборанта, цього разу – харківського
Блогер Олексій Голобуцький на персональній сторінці в соціальній мережі розповідає про чергові прояви сепаратизму на Сході України. Цього разу конфлікт розгорівся в Харкові, - інформує видання replyua.net з посиланням на сторінку оглядача.

Так, з українським військовим Павлом Помисовим-Несмеяновим відбувся неприємний інцидент: касир з харківського АТБ на питання російськомовного бійця про те, чому вона не спілкується з покупцями українською мовою, заявила, що «Харків – це Росія. Скоро приїдуть російські танки, і ніякої української мови тут не буде. Якщо ж хочете українською, то їдьте до «бандер» у Львів». Звісно, потім по гарячій лінії менеджмент АТБ вибачився за сказане касиром і повідомив, що касира буде звільнено, а керуючий отримає догану.

Тим не менш, загальної ситуації це не міняє – перед нами класичний колаборант. Ця людина сидить в тилу армії, що воює, і готується приєднатись до участі в диверсіях за скромну плату в рублях. При цьому, ця людина має український паспорт і такі самі виборчі права як кожен із нас. Цікаво, чи усвідомлюють ці люди, що «російським танкам» байдуже скільки разів вона плюнула на портрет Бандери і скількох клієнтів відмовилась обслужити державною мовою? Що снарядам буде байдуже у чий дім втрапляти – її чи її сусідів-«бандер»? Що її родина може загинути від рук «дружнього російського солдата» з такою ж імовірністю, як і ті, хто говорить українською? – зауважує блогер.
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