В Харьковской области задержаны двое убийц известного адвоката

С момента убийства адвоката в поселке Харьковской области, прошел уже почти год. И вот, правоохранителям удалось выследить и поймать кровавых злоумышленников. Ими оказались двое мужчин, которые ранее уже были судимы за разные правонарушения, в том числе и убийство. Об этом сообщает replyua.net.
Один из преступников - 27-ми летний житель Харьковской области, ранее находился под заключением в местах лишения свободы за изнасилование, нанесение тяжелых телесных повреждений и грабежа. Второй мужчина 29-ти лет, жил в Днепропетровской области, был ранее осужден за убийство, грабеж и разбой.
К убийству мужчины подошли серьезно, тщательно спланировав его. Они подкараулили свою жертву (35-ти летнюю женщину, местного адвоката) возле места ее работы, попробовали ее обокрасть, но она начала отбиваться. После неудачных попыток ограбления, был применен припрятанный злоумышленниками нож. Мужчины жестоко изрезали свою жертву, от чего она и умерла. После этого безжалостного убийства они, все же, забрали все ценности, которые были при женщине, и быстро скрылись с места преступления, оставив ее истекать кровью. Теперь, пойманным преступникам грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.