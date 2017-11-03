Двухлетнего ребенка избил сожитель его родной матери

Вернувшись домой, мама ребенка увидела своего малыша еле дышащим. При этом, ее сожитель, который находился дома с мальчиком один, вместо вразумительных объяснений накричал на женщину и ушел из дома. Мама не стала выяснять отношения со своим бойфрендом и вызвала скорую помощь. Об этом сообщает replyua.net.
Осмотрев ребенка, врачи госпитализировали его в реанимацию. Именно медики и обратились в полицию с помощью спецлинии. По данному делу было открыто два уголовных производства, по одну из которых, матери дают статью, о невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. А другое производство касается уже самого виновника вопиющего происшествия, в котором говорится об умышленном нанесении легких телесных повреждений.
Статья касательно горе-отчима может смениться на более тяжелую часть, как только медики проведут все необходимые судебно-медицинские экспертизы. На данный момент нюансы происшествия выясняются правоохранительными органами. К сожалению, такие случаи довольно распространены. Потому молодым мамочкам следует тщательнее выбирать себе спутника жизни, а главное – отца для своего ребенка. Будьте внимательны к своим близким, и не оставляйте своих детей на людей, которым не доверили бы свою жизнь.