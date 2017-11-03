Власти РФ уже месяц не пускают консулов к украинским пограничникам

Как информирует replyua.net, она заявила: «Россия в какой раз грубо нарушает нормы международного права о допуске консулов к гражданам Украины». Также она добавила, что для решения данного вопроса МИД Украины тесно сотрудничает с адвокатами и правозащитниками.
При этом Беца отметила: «Наша сторона отправила в Россию три ноты, а также несколько обращений с просьбой предоставить информацию об украинских сотрудниках ГПСУ, однако никакого официального ответа ни одного раза никто не давал». Также она напомнила, что Россия даже не сообщила официально о переводе украинских пограничников в Москву из Брянска. Она подчеркнула: «В очередной раз мы требуем предоставить нам доступ к украинским пограничникам».