Сытник: цена на рюкзаки для МВД была завышена в 6 раз

Так, директор НАБУ заявил: «Следствие смогло установить, что закупочная цена рюкзаков, которая была указана в договоре - 2 тысячи и 900 гривен, однако реальная стоимость этих рюкзаков составляла около 500 гривен, так как они изготовлялись «кустарным» методом». Также он подчеркнул, что закупленные министерством рюкзаки совсем не соответствовали необходимым нормам. Во-первых, они не были влагостойкими и огнестойкими. Далее, они не соответствовали указанной норме загруженности и не могли применяться военными в дальнейшем.
Согласно со словами Артема Сытника, следователи смогли разузнать, куда были потрачено свыше 14 миллионов гривен, которые были получены за рюкзаки для МВД, а также было найдено место изготовления самого товара. Директор НАБУ заявил, что в настоящее время ведомство имеет множество доказательств причастности к коррупционной схеме сына главы МВД Арсена Авакова Александра, а также некоторых других чиновников министерства.