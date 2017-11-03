НПУ задержала убийц женщины-адвоката под Харьковом

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «К сотрудникам областного главка Национальной полиции Украины (Управления уголовного розыска) поступила оперативная информация о том, что к совершению разбойного нападения могут быть причастны два человека – 29-летний житель Днепровской области и житель поселка Русские Тишки, которому исполнилось 27 лет. Ранее эти личности не один раз привлекались к уголовной ответственности».
В сообщении полиции отмечается: «Сегодня, 3 ноября 2017 года один из преступников был задержан сотрудниками УГРО Харьковской области в городе Никополе. Накануне перед этим был задержан и второй соучастник преступления». Сотрудники следственных органов Национальной полиции установили, что злоумышленники разработали подробный план для завладения имуществом убитой женщины-адвоката. Напомним, ранее сообщалось, что вечером 22 декабря 2016 года в поселке Циркуны была жестоко убита женщина-правозащитница Татьяна Попова.