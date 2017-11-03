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Умеров: Украина должна сейчас сражаться за территорию, а не за население

Умеров: Украина должна сейчас сражаться за территорию, а не за населениеЗаместитель руководителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в интервью «Цензор.НЕТ» заявил, что та демографическая ситуация, которая сейчас есть в Крыму, была создана искусственно.

Как информирует replyua.net, Умеров в частности подчеркнул: «Существует территория. На этой территории был сформирован народ. Потом эту территорию захватили власти другой страны или другой народ. В 1944 году депортировали поголовно, и нынешняя демографическая ситуация на территории Крымского полуострова сложилась искусственно, насильно».

Согласно со словами Ильми Умерова, в Крыму нет как такового украинского населения. В результате нужно бороться, в первую очередь, за территорию. Замглавы Меджлиса резюмировал: «Мое личное мнение, что Украина в настоящее время должна бороться не за население, а за территорию. Украине необходимо вернуть свою территорию. А тому большинству, о котором вы говорите, все равно где жить. Придут китайцы – они паспорта получат китайские. Ведь всех вперед двигают. Какие-то политические процессы осуществляет один процент населения. А остальные 99 процентов ориентируются или же живут согласно правилам, которые им дарит судьба».
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