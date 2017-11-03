Порошенко задекларировал еще один миллион дохода

Как информирует replyua.net, в том числе в документе отмечается, что существуют четыре суммы процентных доходов: 589 тысяч 845 гривен, 314 тысяч 584 гривны, 97 тысяч 151 гривна и 80 тысяч 913 гривен. В общем, эта сумма составляет 1 миллион 82 тысячи и 493 гривны.
В свою очередь «Українські новини» отмечают, что за период с января по сентябрь месяцы Петр Порошенко задекларировал 10 миллионов 46 тысяч и 269 гривен дохода от процентов от вкладов в Международный инвестиционный банк. За период всего 2016 года гарант Конституции Украины задекларировал 11 миллионов 902 тысячи и 976 гривен дивидендов от вкладов в Международный инвестбанк. А согласно данным Национального банка Украины, президент Петр Порошенко является акционером МИБ.