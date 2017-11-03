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Умеров: статус Крыма должны определять крымские татары

Умеров: статус Крыма должны определять крымские татарыИльми Умеров высказал мнение, что крымскотатарский народ должен получить автономию на своей родной земле, о чем пишет «Цензор.НЕТ».

Как информирует replyua.net, комментируя заявление экс-представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Романа Безсмертного о статусе крымского полуострова, заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров заявил, что он полностью согласен с мнением дипломата.

Умеров подчеркнул: «Безсмертный тогда невероятно хорошо высказался. Дипломат заявил, что крымские татары должны определять статус Крыма и то, быть Крымскому полуострову в составе России, Украины или еще кого-нибудь. Другой вопрос, что на этой территории, которая считается крымскотатарской, нужно соблюдать права всех остальных. Однако статус должны определять исключительно коренные жители. Я полностью согласен с таким мнением». В это же время Умеров подчеркнул, что проект соответствующего закона уже готов, однако пока есть трудности с его принятием.
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