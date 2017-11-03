У президента может появиться еще один телеканал

Ходят слухи, что президент Петр Порошенко задумал взять под контроль телеканал «Рада». Лишняя кнопочка, это здорово, конечно. Особенно, если дать им хорошую частоту и модернизировать за бюджетный счет. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Кирилл Сазонов.
По его словам, в настоящий момент украинский эфир контролируют сразу несколько ФПГ, что обеспечивает нам не чистые потоки правды, но альтернативные взгляды и невозможность сильно искажать факты. Кирилл Сазонов отмечает, что Петр Порошенко стал президентом при поддержке условной группы владельцев «Интера» и «1+1», имея в своей собственности только «5 канал». Сейчас у «Интера» и «Плюсов» есть определенные проблемы, которые могут быстро стать большими, а к медийному пулу президента добавился «Прямой», как информационный канал, на которые, как видно по «112» и «Ньюс Ван», спрос есть.
«Свои информационный ресурсы – дело хорошее – кто бы спорил, но увеличивать свою долю на телерынке за счет государственной «Рады» да еще на бюджетные деньги, это уже маленький, но перебор», – резюмировал Кирилл Сазонов.