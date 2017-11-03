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Минобразования проверит все до копейки: все школы страны должны подать отчет о родительских взносах

Минобразования проверит все до копейки: все школы страны должны подать отчет о родительских взносах
Как информирует replyua.net, Минобразования решило озадачить директоров всех украинских школ. Для прозрачности системы финансовой помощи родителей школе, министр образования решила собирать отчетность со всех школ Украины.

Это поможет проанализировать на какую долю всего бюджета общеобразовательных учебных заведений приходится доля помощи родителей. Теперь такой теневой бюджет будет в прошлом, каждая копейка будет указываться в отчетах. Значит ли это, что и без того низкие бюджеты школ будут урезать, если помощь родителей учеников будет слишком большой, по каким-то субъективным критериям чиновников? С одной стороны, это сократит ситуации недобросовестного использования родительских взносов, а с другой – неизвестно как будут распоряжаться полученными отчетами украинские депутаты.

Несомненно, политики в Верховной Раде стараются улучшить жизнь простых украинцев. Но часто они выбирают странные пути для осуществления своих благих намерений. Для начала следует увеличить бюджет в школах, тогда, возможно, и родительские взносы не были бы так нужны. Но это просто размышления, народным депутатам, профессионалам своего дела явно виднее, как правильно поступать в той или иной ситуации.
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