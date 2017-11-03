В Херсонской области ВСУ успешно испытали управляемые ракеты

Как информирует replyua.net, на территории Херсонской области продолжаются учения подразделений ракетных войск. В четверг, 2 ноября вблизи села Александровка военные испытали управляемые ракеты средней дальности. В Интернете было обнародовано видео учебных стрельб. Также в сообщении Министерства обороны отмечается, что за день было осуществлено девять пусков ракет по шести беспилотным летательным аппаратам ВР-3 Рейск. БПЛА выполняли функции крылатой ракеты.
В это же время сообщается, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины отработали перехват и уничтожение воздушных целей. В частности, в учениях принимали участие курсанты Харьковского национального университета ВС ВСУ имени Кожедуба. Отмечается, что во время военных учений проверяют способность подразделений зенитных ракетных войск оперативно передислоцироваться в район боевого назначения, а также выполнять задачи.