валюта
СпецтемаНусс: в Кремлі сьогодні дуже поганий день – Порошенко домігся свого

ФСБ задержала в Крыму двух граждан Украины

ФСБ задержала в Крыму двух граждан УкраиныСегодня, 3 ноября на выезде из аннексированного Россией Крыма бойцы ФСБ задержали двух граждан Украины. Сотрудники российской спецслужбы якобы нашли в автомобиле задержанных боеприпасы, о чем сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на сообщение Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Как информирует replyua.net, украинских граждан задержали на участке погранзаставы в Армянске. В сообщении также говорится: «В ходе совместного с представителями крымской таможни осмотра автомобиля в одной их полостей салона транспортного средства был обнаружен магазин, в котором находились восемь 9-миллиметровых патронов. По всей вероятности, боеприпасы были предназначены для травматического пистолета».

При этом в ФСБ сообщили, что патроны в транспортном средстве по невнимательности оставил приятель водителя, с которым последний выезжал в окрестности Коктебеля пострелять из травмата. Также в сообщении российской спецслужбы отметили, что на этой неделе в Крым еще один украинец из Николаева пытался провезти патроны от травматического оружия. Водитель объяснил, что попросту забыл выложить патроны из своего транспорта перед выездом в Крым. В свою очередь сотрудники ГПСУ не могут пока ни подтвердить ни опровергнуть информацию о вышеуказанных задержаниях.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки
02 ноя 2017
5701

Блогер: цікаво, а Захарова своїм ротом щойно заробила на нові санкції проти РФ?

За словами відомого шоумена та блогера Дмитра Чекалкіна, у випадку з російською пропагандою і Геббельс, і Ріббентроп просто нервово палять у куточку, - про це інформує видання replyua.net з

Последние новости

НПУ задержала убийц женщины-адвоката под Харьковом

Умеров: Украина должна сейчас сражаться за территорию, а не за население

НБУ: Украина ожидает поступления $5,5 млрд.

Саакашвили просит помощи у «барыг»

Россия прекратила сотрудничество с Украиной в сфере ТВ

Порошенко задекларировал еще один миллион дохода

Цимбалюк: наконец-то Лавров раскрыл хитрый план Москвы

Умеров: статус Крыма должны определять крымские татары

У президента может появиться еще один телеканал

Минобразования проверит все до копейки: все школы страны должны подать отчет о родительских взносах

В Херсонской области ВСУ успешно испытали управляемые ракеты

Сергей Иванов: у президента есть выход из тупиковой ситуации с пограничником Колмогоровым

ФСБ задержала в Крыму двух граждан Украины

В полиции уже озвучили главную версию убийства главы БПП в Северодонецке

Бизнес, и ничего личного: ГП «Антонов» подтвердило сотрудничество с Россией

Блогер: не удивлюсь, если МВД откроет дела на Лещенко, Залищук, а там до Соболева с Семенченко доберется

Саакашвили: Я первый в мире политик, заявивший, что Украина потеряет Крым

Украинские военные рассказали о плохом «качестве» рюкзаков Авакова

Участница АТО рассказала, как ее избили в Киеве

Это было на руку Кремля: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса

 Новости за день