ФСБ задержала в Крыму двух граждан Украины

Как информирует replyua.net, украинских граждан задержали на участке погранзаставы в Армянске. В сообщении также говорится: «В ходе совместного с представителями крымской таможни осмотра автомобиля в одной их полостей салона транспортного средства был обнаружен магазин, в котором находились восемь 9-миллиметровых патронов. По всей вероятности, боеприпасы были предназначены для травматического пистолета».
При этом в ФСБ сообщили, что патроны в транспортном средстве по невнимательности оставил приятель водителя, с которым последний выезжал в окрестности Коктебеля пострелять из травмата. Также в сообщении российской спецслужбы отметили, что на этой неделе в Крым еще один украинец из Николаева пытался провезти патроны от травматического оружия. Водитель объяснил, что попросту забыл выложить патроны из своего транспорта перед выездом в Крым. В свою очередь сотрудники ГПСУ не могут пока ни подтвердить ни опровергнуть информацию о вышеуказанных задержаниях.