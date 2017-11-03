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Бизнес, и ничего личного: ГП «Антонов» подтвердило сотрудничество с Россией

Бизнес, и ничего личного: ГП «Антонов» подтвердило сотрудничество с РоссиейГосударственное предприятие «Антонов» осуществит работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании из России «Волга-Днепр», о чем сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 3 ноября 2017 года.

Как информирует replyua.net, в сообщении ГП «Антонов» говорится: «Преследуя цель выполнения своих обязательств по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, в соответствии с письмом-разъяснением Государственного экспортного контроля Украины, на договорной основе эксперты ГП «Антонов» выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 «Руслан» ООО «Авиакомпания Волга-Днепр».

В это же время в ГП «Антонов» заявили, что «Волга-Днепр» не входит в перечень компаний, к которым, в соответствии с решением СНБО Украины, применяются санкции. В сообщении отмечается: «Этот самолет имеет Свидетельство о регистрации гражданского ПС и может использоваться только в целях обеспечения потребностей людей и экономики. Следовательно, Государственное предприятие «Антонов» как разработчик авиационного оборудования и техники действует согласно с действующем в нашей стране законодательством и авиационными правилами международного уровня». К тому же в предприятии подчеркнули: «Если ГП не будет выполнять свои прямые обязанности, то есть поддерживать гражданские самолеты марки Ан, то это приведет к потерям лицензий разработчика, потере рынков, а также потере разрешений на авиаперевозки».
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