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Украинские военные рассказали о плохом «качестве» рюкзаков Авакова

Украинские военные рассказали о плохом «качестве» рюкзаков Авакова
Военными Украины был устроен своего рода краш-тест рюкзакам, которые им передал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Как передает replyua.net, видео соответствующего содержания на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал военнослужащий Иван Вадов. «Правда о рюкзаках. Как человек может на войну такое присылать и мутить на этом деньги!» — написал автор видео.

В частности, военный без проблем оторвал лямки рюкзака. Также очень легко отрывается и накидное верхнее отделение. Более того, в процессе проведения теста удалось, без приложения каких-либо усилий, вытянуть корпусную конструкцию рюкзака. Сам материал, из которого его пошили, разрывается руками без проблем.

Стоит напомнить, что 31 октября детективы НАБУ провели у Александра Авакова обыск в связи с расследованием присвоения средств госбюджета через покупку рюкзаков МВД в конце 2014 – в начале 2015 года. По завершении обыска Александр Аваков был задержан и доставлен в офис НАБУ. Сыну министра внутренних дел сообщили о подозрении и доставили в изолятор временного содержания. В скором времени суд принял решение отпустить Александра из-под стражи под личное обязательство. К тому же, ему не хватило электронного браслета.
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