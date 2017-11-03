Участница АТО рассказала, как ее избили в Киеве

Непосредственно в центральной части Киева сепаратистами была избита известный воин антитеррористической операции, глава волонтерского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передает replyua.net со ссылкой на запись Берлинской в блоге на «Цензор.НЕТ». По словам девушки, примерно месяц назад, в центре столицы, несколько сепаратистов меня узнали: «Как только Путин сюда придет, мы таких, как ты, начнем вешать на Крещатике в ряд». Началась драка, в результате которой мне пришлось оперировать плечо и ставить в него пластину из металла», - сообщила Берлинская.
Девушка добавила, что легко отделалась и не стала предавать огласке инцидент, так как в стране есть более важные проблемы.
По информации участницы АТО, она никогда не рассказывала, сколько угроз ей поступает. «Однако с учетом данной ситуации я осознаю, что все может произойти. Я живу на первом этаже, езжу общественным транспортом, никакой охраны у меня, безусловно, нет. Ладно в районе проведения АТО, там выезжая летать на передок я беру у кого-то из солдат автомат, однако здесь у меня нет даже травматического пистолета - я безоружна», - сказала Мария.