валюта
СпецтемаНусс: в Кремлі сьогодні дуже поганий день – Порошенко домігся свого

Стало известно об уничтожении главной улики в «деле рюкзаков»

Стало известно об уничтожении главной улики в «деле рюкзаков»
Журналисты «Украинской правды», сославшись на проверенный источник в МВД, сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины способствовали уничтожению оригинала видео из кабинета экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, фигурантом которого является сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – Александр, и которое является одним из основных доказательств в «деле рюкзаков», сообщает replyua.net.

Вместе с тем, источники, приближенные к Авакову, рассказывают, что глава ведомства уверен в развале дела в суде, поскольку основой подозрения является монтированное видео. «Что касается оригинала, то его не существует. Его просто нет. Представители СБУ, когда видео появилось в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали. Поэтому, без первоначального видео доказать, что на смонтированном видео правда, а что монтаж – просто нереально», – заявили у министра МВД.

Ранее стало известно, что 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сына Арсена Авакова Александра, которого подозревают в растрате свыше 14 млн. грн. при закупке рюкзаков для нужд МВД. Уже вечером 1 ноября суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки
02 ноя 2017
5701

Блогер: цікаво, а Захарова своїм ротом щойно заробила на нові санкції проти РФ?

За словами відомого шоумена та блогера Дмитра Чекалкіна, у випадку з російською пропагандою і Геббельс, і Ріббентроп просто нервово палять у куточку, - про це інформує видання replyua.net з

Последние новости

НПУ задержала убийц женщины-адвоката под Харьковом

Умеров: Украина должна сейчас сражаться за территорию, а не за население

НБУ: Украина ожидает поступления $5,5 млрд.

Саакашвили просит помощи у «барыг»

Россия прекратила сотрудничество с Украиной в сфере ТВ

Порошенко задекларировал еще один миллион дохода

Цимбалюк: наконец-то Лавров раскрыл хитрый план Москвы

Умеров: статус Крыма должны определять крымские татары

У президента может появиться еще один телеканал

Минобразования проверит все до копейки: все школы страны должны подать отчет о родительских взносах

В Херсонской области ВСУ успешно испытали управляемые ракеты

Сергей Иванов: у президента есть выход из тупиковой ситуации с пограничником Колмогоровым

ФСБ задержала в Крыму двух граждан Украины

В полиции уже озвучили главную версию убийства главы БПП в Северодонецке

Бизнес, и ничего личного: ГП «Антонов» подтвердило сотрудничество с Россией

Блогер: не удивлюсь, если МВД откроет дела на Лещенко, Залищук, а там до Соболева с Семенченко доберется

Саакашвили: Я первый в мире политик, заявивший, что Украина потеряет Крым

Украинские военные рассказали о плохом «качестве» рюкзаков Авакова

Участница АТО рассказала, как ее избили в Киеве

Это было на руку Кремля: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса

 Новости за день