Стало известно об уничтожении главной улики в «деле рюкзаков»

Журналисты «Украинской правды», сославшись на проверенный источник в МВД, сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины способствовали уничтожению оригинала видео из кабинета экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, фигурантом которого является сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – Александр, и которое является одним из основных доказательств в «деле рюкзаков», сообщает replyua.net.
Вместе с тем, источники, приближенные к Авакову, рассказывают, что глава ведомства уверен в развале дела в суде, поскольку основой подозрения является монтированное видео. «Что касается оригинала, то его не существует. Его просто нет. Представители СБУ, когда видео появилось в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали. Поэтому, без первоначального видео доказать, что на смонтированном видео правда, а что монтаж – просто нереально», – заявили у министра МВД.
Ранее стало известно, что 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сына Арсена Авакова Александра, которого подозревают в растрате свыше 14 млн. грн. при закупке рюкзаков для нужд МВД. Уже вечером 1 ноября суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство