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Made in Ukraine: прем’єр-міністр Канади отримав стильний подарунок від Гройсмана

Made in Ukraine: прем’єр-міністр Канади отримав стильний подарунок від Гройсмана
Як відомо, цими днями глава уряду України Володимир Гройсман перебуває в Канаді з офіційним візитом, інформує replyua.net. За інформацією ЗМІ, український прем’єр подарував своєму канадському колезі Джастіну Трюдо подарункову коробку з різнокольоровими українськими шкарпетками. Про це на своєї сторінці у мікроблозі Twitter повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - перший торговий представник України Наталія Микольська.

«Багато хто пише про те, які шкарпетки має Джастін Трюдо. Віднині його колекція поповнилася і Made in Ukraine. З Володимиром Гройсманом займаємося просуванням українського експорту», - наголошується у тексті повідомлення.
Made in Ukraine: прем’єр-міністр Канади отримав стильний подарунок від Гройсмана

Варто зазначити, що не так давно глава канадського уряду та очільник Ліберальної партії Джастін Трюдо знову показав цікаві шкарпетки. Цього разу свій інтерес до них проявила безпосередньо німецький канцлер Ангела Меркель. На офіційній сторінці очільниці Бундестагу в Instagram з’явилося фото відповідного змісту. До речі, легкість та безпосередність лідера Канади викликає захоплення у всьому світі.
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