Кандидат у судді ВС назвав головну проблему сучасних українців

Під час інтерв'ю журналістам видання «Цензор.НЕТ» Володимир Кравчук, який є кандидатом у судді Верховного суду України, заявив, що у нашій країні кількість тих, хто готовий жити, дотримуючись правил, значно менше любителів винятків, інформує replyua.net. Зокрема, говорячи про ментальні особливості суспільства в Україні, суддя зазначив: «Ми живемо у гіпердемократичній країні, однак нерідко ми не цінуємо того, що у нас є. Ще одна проблеми – в Україні значно менше людей, які живуть за правилами, у порівнянні з тими, хто хоче мати винятки. Поступово винятки перетворюються на правила, більша частина яких людьми просто не виконується».
У якості підтвердження своєї думки, Володимир Кравчук пояснив, яким чином це відбувається.
«Людина їде містом, а її обганяють з правого боку смугою для громадського транспорту, і для неї це є справжнім неподобством. Проте якщо такий випадок буде повторюватися сьомий чи десятий раз, вона також перелаштується на цю смугу. У даному випадку мова йде про спрацювання громадського інстинкту. Всі так роблять, і я буду!», - пояснив кандидат у судді ВС.