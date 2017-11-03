Геращенко сделал сенсационное заявление о российских спецслужбах

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, заявил о том, что спецслужбы России готовили против него диверсию, сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал 1+1.
Такое заявление от нардепа прозвучало в передаче «Право на власть». Депутат прокомментировал видеозапись с камеры наблюдения, установленной в его доме. «В этот раз объектом было не убийство, объектом было сожжение автомобиля. События произошли в 5.21 21 октября этого года. Автомобиль стоял у моего подъезда. Гражданин Российской Федерации, который поджигает автомобиль, получил задание из России уничтожить автомобиль, на котором (как ему казалось) ездит моя жена. Они выслеживали девушку, которая похожа на мою жену, думали, что это она. Хотя на самом деле автомобиль принадлежит девушке, просто живущей в подъезде по соседству», - заявил Геращенко.
Далее он рассказал, что уже через несколько минут в Фейсбуке, в одном из пабликов, появился пост, в котором сообщалось, что машину жены Геращенко сожгли бойцы «Донбасса», однако на снимке было другое авто. «На самом деле это сделал гражданин Российской Федерации, который был задержан сегодня Службой безопасности Украины, когда он шел с гранатой в руках, переодетый в форму сотрудника полиции, и готовился совершать новый террористический акт», - пояснил Геращенко.