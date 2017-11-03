валюта
СпецтемаЦарёв рассказал о причинах убийства Окуевой

Абромавичус рассказал о разнице в зарплатах в Украине и Швеции

Абромавичус рассказал о разнице в зарплатах в Украине и Швеции
Айварас Абромавичус, бывший министр экономического развития и торговли Украины, заявил о том, что в нашей стране он зарабатывал на 99,9 процентов меньше, чем на предыдущем месте работы. Как передает replyua.net со ссылкой на канал 112 Украина, бывший министр объяснил, что в Швеции он зарабатывал не меньше тридцати тысяч долларов.

«Моя базовая зарплата в шведской компании составляла $30 тыс. плюс достаточно серьезные бонусы, а сюда я пришел на $300 и считал, что деньги все-таки не самое важное. 19 лет до этого провел в инвестиционной среде, заработал достаточно серьезное состояние, но у меня была миссия, цель», - признался Абромавичус и добавил, что деньги не были его целью в Украине, и он не надеялся на большую зарплату.

«Хотя мне, да и всем нам, сказали, что в течение шести месяцев возникнет прозрачный фонд заработной платы, где будут платить не $50 тыс., но хотя бы $5 тыс., и лично я считаю, что в Украине за такую должность должны платить премию», - добавил политик.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки

Последние новости

У Кабміні розповіли про головну проблему з монетизацією субсидій

Австрія не пустила до себе журналістів з Криму, у МЗС РФ обурені

Made in Ukraine: прем’єр-міністр Канади отримав стильний подарунок від Гройсмана

Кандидат у судді ВС назвав головну проблему сучасних українців

Геращенко сделал сенсационное заявление о российских спецслужбах

В українській столиці зросла кількість випадків захворювань на смертельну менінгококову інфекцію: експерти розповіли про симптоми

Абромавичус рассказал о разнице в зарплатах в Украине и Швеции

Панин: «Галкин не признается в своей ориентации – тогда его просто загрызут»

Левочкин лично платил Манафорту за его услуги, - Рабинович

МВФ выставил Украине 4 требования для следующего транша

Дожди уходят: синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды на выходные

Названа цель приезда Дуды в Харьков

Новшества Минобразования: физику, химию, биологию и географию объединят в один предмет

Дипломат: Сербии нужно дать понять, что увольнять Посла по ее требованию никто не будет

Боевики «ДНР» начали носить новые шевроны и оружие, - ОБСЕ

Кевина Спейси обвинили в домогательствах девять коллег по «Карточному домику»

Семья Кардашьян стал рекордсменом по гонорарам на телевидении

Блоегр: наверное, это сделал Гройсман или Порошенко в свободное от разработки плана сдачи Мариуполя время

Наркодилер в США открыл страшную стрельбу в Starbuck: не обошлось без жертв

США снова предъявили России требования по Крыму

 Новости за день