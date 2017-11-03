Абромавичус рассказал о разнице в зарплатах в Украине и Швеции

Айварас Абромавичус, бывший министр экономического развития и торговли Украины, заявил о том, что в нашей стране он зарабатывал на 99,9 процентов меньше, чем на предыдущем месте работы. Как передает replyua.net со ссылкой на канал 112 Украина, бывший министр объяснил, что в Швеции он зарабатывал не меньше тридцати тысяч долларов.
«Моя базовая зарплата в шведской компании составляла $30 тыс. плюс достаточно серьезные бонусы, а сюда я пришел на $300 и считал, что деньги все-таки не самое важное. 19 лет до этого провел в инвестиционной среде, заработал достаточно серьезное состояние, но у меня была миссия, цель», - признался Абромавичус и добавил, что деньги не были его целью в Украине, и он не надеялся на большую зарплату.
«Хотя мне, да и всем нам, сказали, что в течение шести месяцев возникнет прозрачный фонд заработной платы, где будут платить не $50 тыс., но хотя бы $5 тыс., и лично я считаю, что в Украине за такую должность должны платить премию», - добавил политик.