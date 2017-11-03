Левочкин лично платил Манафорту за его услуги, - Рабинович

Как информирует replyua.net, политик заявил: «Я просто поражен. Вся страна молчит о Манафорте. Его вроде как никто не видел и не знает. Но это же вранье все. Во время предвыборной кампании на заседаниях «Оппоблока» всегда присутствовал Манафорт. Он являлся туда и давал политикам очень умные советы по осуществлению кампании. С ним постоянно был молодой переводчик. На заседания его приводил лично Левочкин. Потом он сам и выводил его, а также лично с ним рассчитывался за его услуги. Никто другой не мог иметь к этому отношения».
Рабинович утверждает, что никто, кроме Сергея Левочкина не общался и не заключал никаких сделок с Манафортом. Политик также отметил: «Манафорт сидел в кабинете Левочкина за большим столом. Ни Бойко, никто другой не общались с американским политтехнологом. А Левочкин вел себя как хозяин ситуации». Кроме того глава «За життя» напомнил о «черной бухгалтерии» ПР, сказав, что фигуранты дела о незаконных выплатах по настоящее время находятся в украинской политике.