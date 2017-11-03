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Левочкин лично платил Манафорту за его услуги, - Рабинович

Левочкин лично платил Манафорту за его услуги, - РабиновичБывший руководитель АП при президентстве Виктора Януковича, народный избранник от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин приводил американского политтехнолога Пола Манафорта на все заседания «Оппоблока» и более того, лично рассчитывался с ним за услуги. Такое заявление озвучил во время прямого эфира телеканала NewsOne народный депутат ВРУ, лидер политсилы «За життя» Вадим Рабинович.

Как информирует replyua.net, политик заявил: «Я просто поражен. Вся страна молчит о Манафорте. Его вроде как никто не видел и не знает. Но это же вранье все. Во время предвыборной кампании на заседаниях «Оппоблока» всегда присутствовал Манафорт. Он являлся туда и давал политикам очень умные советы по осуществлению кампании. С ним постоянно был молодой переводчик. На заседания его приводил лично Левочкин. Потом он сам и выводил его, а также лично с ним рассчитывался за его услуги. Никто другой не мог иметь к этому отношения».

Рабинович утверждает, что никто, кроме Сергея Левочкина не общался и не заключал никаких сделок с Манафортом. Политик также отметил: «Манафорт сидел в кабинете Левочкина за большим столом. Ни Бойко, никто другой не общались с американским политтехнологом. А Левочкин вел себя как хозяин ситуации». Кроме того глава «За життя» напомнил о «черной бухгалтерии» ПР, сказав, что фигуранты дела о незаконных выплатах по настоящее время находятся в украинской политике.


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