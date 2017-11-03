МВФ выставил Украине 4 требования для следующего транша

Как информирует replyua.net, Люнгман сказал: «Озвученными для четвертого пересмотра программы условиями являются принятие закона о приватизации, который сможет гарантировать прозрачную продажу государственных активов. Еще одним требованием было принятие пенсионной реформы, с чем Украина справилась. В настоящее время мы оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Кроме того нужно создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. В последнем случае речь идет о постановлении №187, которое были принято правительством в феврале месяце».
Согласно со словами представителя МВФ в Украине, также власть нашей страны должна принять земельную реформу. Он добавил: «Мы не отказались от этой реформы. Мы приняли решение отложить ее на 2018 год для того, чтобы дать время на ее комплексное создание и нахождение консенсуса в обществе».