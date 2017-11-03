Новшества Минобразования: физику, химию, биологию и географию объединят в один предмет

В украинских школах планируется объединить изучение химии, биологии, физики и географии в один предмет. Как передает replyua.net со ссылкой на «Таймер», такое заявление прозвучало от главы Минобразования Лилии Гриневич. Она подчеркнула, что соответствующим образом будет меняться программа для старших классов (после 9-го) в школах и классах гуманитарного направления.
«Это можно сделать в рамках профильной старшей школы, когда дети выбирают гуманитарный профиль и возникает проблема нехватки времени для более глубокого изучения предметов, которые их интересуют. И поэтому нужно некоторые предметы соответствующим образом объединить, чтобы у них все же было определенное представление про картину мира, про естественные предметы», — прокомментировала точку зрения министерства Гриневич.
Высокопоставленная чиновница рассказала о существовании международного опыта, где естественные науки уже интегрировали в целостную картину мира, когда у человека есть понимание явления со всех точек зрения. Впрочем, в настоящее время нет ни учебников, ни учителей для того, чтоб преподавать новый предмет.