Эксперт пояснил, нужно ли ждать дефицита бензина

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе ремонтные работы затянулись, однако они не могут стать причиной дефицита бензина в стране. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.
«Во-первых, о ремонте НПЗ было известно давно, и трейдеры сделали запасы. Во-вторых, увеличилось производство бензина "УкрГазВидобуванням" и "Укрнафтой", которые возвращают рынок себе», - отметил эксперт. Сиренко уверен, что запасы бензина в стране, напротив, увеличиваются. Напомним, что ранее в Украине был зафиксирован резкий скачок цен на топливо, в частности, на бензин. В середине октября на всех украинских заправочных станциях всего за пару дней бензин подорожал на 20-60 копеек.
«На протяжении месяца нефть не опускалась ниже 55 долл. за баррель, котировки на бензин и дизельное топливо также остаются высокими – выше 540 долл. за тонну. При этом, гривна снова теряет позиции. За последний месяц официальный курс гривны снизился с 26,2 грн за долл., до 26,5 грн за доллар», - отмечал Сиренко и добавил, что рост цен на нефть и был причиной подорожания топлива.