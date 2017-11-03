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На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ

На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ
В интервью журналистам издания LIGA.net представители пресс-службы СММ ОБСЕ сообщили о зафиксированных ими участников незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной «ДНР» с новыми шевронами, которые находятся в подконтрольном им городе Новоазовск, передает replyua.net.

«На блокпосте, расположенном на северной окраине Новоазовска, расположенного за сорок километров на восток от Мариуполя, сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили мужчину, который был одет в цифровой камуфляж темно-зеленого цвета. На его плече был шеврон с изображением черной летучей мыши на синем поле с желтой окантовкой. В руках у мужчины был вооруженный автомат AK-74, который был оценен наблюдателями, как новый», - отметили в организации.

Ранее стало известно о том, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ была зафиксирована разгрузка шести танков недалеко о села Зерновое, которое находится под контролем боевиков «ДНР». В том числе, отмечается, что с тягачей было разгружено 6 танков неустановленного типа в районе, где, в соответствии с Меморандумом от 19 сентября 2014 года, нельзя размещать тяжелое вооружение.
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