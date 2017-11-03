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Окружение Саакашвили выдает, чьи интересы на самом деле представляет экс-президент Грузии, – журналист

Окружение Саакашвили выдает, чьи интересы на самом деле представляет экс-президент Грузии, – журналист
Лидер «Движения новых сил» Михиеил Саакашвили собрал вокруг себя очень интересный контингент. Например, руководителем юридической службы то ли адвокатом экс-губернатора Одесской области стал член Одесского горисполкома, активист «Европейской партии» Николая Катеринчука Руслан Чернолуцкий. Именно он, в 2013-м помог разогнать Майдан у Дюка. За это его назвали «предателем Майдана». Теперь он представляет интересы Саакашвили в Государственной миграционной службе, которая вдруг отказала ему в предоставлении политического убежища. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал журналист Владимир Горковенко.

По его словам, среди представителей так называемого силового блока «Движения новых сил» оказались лидеры ВО «Революционные правые силы» Антон Бондаренко (Меч) и Юрий Заболотный (Кий). Именно они с 2015-го при поддержке российского ТВ, качали тему «третьего площади». Прорывать госграницу Саакашвили активно помогал еще один организатор фейкового майдана в 2015-м, соратник Анатолия Гриценко Юрий Тибенко, именно он бросался на пограничника, который пел гимн.

Журналист рассказал, что также в первых рядах активистов зафиксировано скандального экс-мэра Смелы, сторонника «Великой России» Алексея Цибко. На видеокадрах прорыва он все время рядом с Саакашвили. «Неудивительно, что сборища Михеила Саакашвили под Радой регулярно освещает российское ТВ. Сочувствуют. И даже прямо заявляют, что действия Михо им на руку. Поэтому заявление Саакашвили на NewsOne о том, что он самый большой враг Владимира Путина больше похоже на фиговый листок», – резюмировал Горковенко.
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