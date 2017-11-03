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Возмутительный инцидент в супермаркете: кассирша заявила, что Харьков – это Россия

Возмутительный инцидент в супермаркете: кассирша заявила, что Харьков – это Россия
Кассир одного из харьковских супермаркетов отказала воину антитеррористической операции в просьбе обслужить его на украинском языке и заявила, что Харьков – это Россия. Как передает replyua.net, такую информацию на своей странице в соцсети Facebook разместил историк Станислав Федорчук. Он подчеркнул, что сам венный из Донецка и не так давно демобилизовался из рядов ВСУ.

«Придя к кассе, он спокойным тоном, на русском, спросил у кассирши, может ли она его обслужить его на государственном, украинском языке. В ответ на это сотрудница супермаркета заявила, что признает только один государственный язык – русский. К тому же, по ее словам, она ожидает прихода в город российских танков, так как после этого не будет какой-либо необходимости знать украинский язык, так как Харьков, если кто-то не знает, это – Россия. Результат: кассирша оздоровлена десятком яиц», - сообщил Федорчук. К тому же, он добавил, что полицейских вызвали полицию.

Ранее Оксана Сыроид, занимающая должность первого вице-спикера Верховной Рады, приказала отключить микрофон нардепу от «Оппозиционного блока» Евгению Балицкому, так как он отказался выступать на украинском языке.
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