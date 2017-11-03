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Гибель Окуевой: Осмаев рассказал о претензиях к спецслужбам Украины

Гибель Окуевой: Осмаев рассказал о претензиях к спецслужбам УкраиныБывший боец антитеррористической операции Адам Осмаев во время эфира ток-шоу «Право на власть», которое транслировалось на «1+1», рассказал о своем отношении к спецслужбам Украины после жестокого убийства его супруги Амины Окуевой, о чем пишет «УНИАН».

Как информирует replyua.net, командир чеченских добровольцев в эфире программы заявил, что не имеет никаких претензий к украинским спецслужбам из-за гибели его супруги Амины Окуевой. В частности он сказал: «Нет, какие претензии у меня могут быть? У нас в Украине идет война, гибридная и необъявленная война. Сотрудники правоохранительных органов работают в меру своих возможностей». В это же время он добавил: «Естественно, для всех нас есть место совершенствованию. Полагаю, что это придет со временем. Однако на сегодняшний день Украина ослаблена и стране необходимо время, чтобы укрепить правоохранительные органы и все остальное. Главное – это идти вперед».

Напомним, под Киевом в поселке Глеваха, 30 октября неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали Амина Окуева и ее супруг Адам Осмаев. От полученных ранений Окуева погибла. Ее супруг Адам Осмаев получил ранения, однако он смог увести автомобиль подальше от нападающих.
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