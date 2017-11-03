валюта
СпецтемаЦарёв рассказал о причинах убийства Окуевой

Нардеп Добродомов пожаловался, что правительство мало добавило пенсии его матери

Нардеп Добродомов пожаловался, что правительство мало добавило пенсии его матери
В эфире одного из украинских телеканалов лидер «Общественного движения «Народный контроль», нардеп Дмитрий Добродомов начал критиковать правительство из-за того, что его маме повысили пенсию всего на 160 гривен при стаже 40 лет. Правда, нардеп почему-то не сказал сколько его мама получала зарплаты и какую пенсию она получала до повышения. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Владимир Горковенко.

По его словам, к примеру, его мама даже не рассчитывала на повышение, потому что зарплата была маленькая, но получила надбавку такую же, как и мама нардепа Добродомова. «Я не хочу вдаваться в детали относительно справедливого начисления пенсии на что всегда жаловались пенсионеры. Теперь, вроде бы выровняли ситуацию и 9 миллионов пенсионеров получили повышение в среднем на тысячу гривен и это факт», – написал Горковенко.

Он отмечает, нардепа Дмитрия Добродомова, который довольно небедный человек, хотелось бы попросить в свое политической деятельности не опускаться так низко и не спекулировать на родителях. Это прерогатива настоящих, никчемных политиков. Настоящий сын поможет матери, тихо и не на камеру, если она в этом нуждается.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки

Последние новости

Бывший депутат Госдумы сообщил, когда РФ может пойти на обострение ситуации на Донбассе

Консульства США возобновили выдачу виз в России: стало известно об ограничениях

В УЗ пояснили, куда пойдут деньги от повышения тарифов

Возмутительный инцидент в супермаркете: кассирша заявила, что Харьков – это Россия

В США выяснили имена российских чиновников, вмешавшихся в выборы, готовятся обвинения – СМИ

В Пентагоне рассказали о причинах сбора биоматериала россиян

Нам нужно поговорить об Украине: Трамп анонсировал новую встречу с Путиным

Политолог: «Противостояние президента и главы МВД – это нечто новое для Украины»

Гибель Окуевой: Осмаев рассказал о претензиях к спецслужбам Украины

Нардеп Добродомов пожаловался, что правительство мало добавило пенсии его матери

Пономарь: «На десерт недели хорошие новости для Украины»

Трамп анонсировал встречу с Путиным, - СМИ

Комитет избирателей Украины подтвердил безоговорочное лидерство БПП, как в городских, так и сельских ОТГ

Бизнесмен: «Кто-нибудь может вспомнить хоть один удачный проект Путина?»

Роман Цимбалюк: Roshen стал настоящим брендом Украины

Хоккеист Овечкин создает «Команду Путина»

Генпрокурор США Джефф Сешнс снова уличен во лжи под присягой

Польский сенатор: «Украина варварски относится к исторической памяти»

Из Каталонии уходят сотни компаний

Грузия ожидает конкретных шагов от Киева по экстрадиции Саакашвили

 Новости за день