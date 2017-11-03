Нардеп Добродомов пожаловался, что правительство мало добавило пенсии его матери

В эфире одного из украинских телеканалов лидер «Общественного движения «Народный контроль», нардеп Дмитрий Добродомов начал критиковать правительство из-за того, что его маме повысили пенсию всего на 160 гривен при стаже 40 лет. Правда, нардеп почему-то не сказал сколько его мама получала зарплаты и какую пенсию она получала до повышения. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Владимир Горковенко.
По его словам, к примеру, его мама даже не рассчитывала на повышение, потому что зарплата была маленькая, но получила надбавку такую же, как и мама нардепа Добродомова. «Я не хочу вдаваться в детали относительно справедливого начисления пенсии на что всегда жаловались пенсионеры. Теперь, вроде бы выровняли ситуацию и 9 миллионов пенсионеров получили повышение в среднем на тысячу гривен и это факт», – написал Горковенко.
Он отмечает, нардепа Дмитрия Добродомова, который довольно небедный человек, хотелось бы попросить в свое политической деятельности не опускаться так низко и не спекулировать на родителях. Это прерогатива настоящих, никчемных политиков. Настоящий сын поможет матери, тихо и не на камеру, если она в этом нуждается.