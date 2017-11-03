Осмаев сделал громкое заявление о заказчиках убийства Окуевой

Адам Осмаев, командир батальона имени Дудаева и боец АТО, заявил о том, что ему известны имена заказчиков убийства его супруги Амины Окуевой.
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал ATR, Осмаев подчеркнул, что какими бы ни были результаты расследования, в любом случае убийцы понесут наказание. «Преступление может и не будет раскрыто официально, но виновники будут наказаны, так или иначе. Конкретных имен я пока не знаю, но заказчиков, я, можно сказать, знаю», - подчеркнул Осмаев. Ранее боец АТО заявлял о том, что он рассчитывает на положительные результаты расследования убийства Окуевой.
«Люди работают, расследование продолжается. Мне трудно оценивать... Надеюсь, теперь будут работать с большим упорством и желанием», - заявлял боец АТО. При этом Осмаев напомнил, что не надо забывать и о военных действиях, продолжающихся в Украине, и о том, что в стране действуют группы террористов, в том числе существуют и группы кадыровцев.