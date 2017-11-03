В УЗ пояснили, куда пойдут деньги от повышения тарифов

Деньги, полученные за счет повышения тарифов на грузоперевозки, компания УЗ будет накапливать на отдельном банковском счете. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал Андрей Рязанцев, директор по финансам и экономике компании Укрзализныця.
«Все средства от индексации компания будет накапливать на отдельном банковском инвестиционном счете и будет публично отчитываться об их использовании. В первую очередь, деньги будут направлены на закупку, модернизацию и обновление подвижного состава компании, а также инвестиции в инфраструктуру», - заявил Рязанцев. Также он отметил, что компания планирует настаивать на повышении тарифов регулярно, поскольку они не соответствуют нужному уровню – тарифы должны рассчитываться, исходя из роста цен промышленных производителей.
По словам Рязанцева, в следующем году УЗ закупит около тридцати локомотивов, на своих мощностях произведет около четырех тысяч вагонов и обновит примерно одну шестую парка пассажирских вагонов.