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Комитет избирателей Украины подтвердил безоговорочное лидерство БПП, как в городских, так и сельских ОТГ

Комитет избирателей Украины подтвердил безоговорочное лидерство БПП, как в городских, так и сельских ОТГ
Как передает replyua.net, Комитет избирателей Украины опубликовал результаты выборов в 25-ти городских ОТГ. Никаких расхождений с общей тенденцией, то есть, учитывая результаты голосования в сельских ОТГ, нет, результаты партий первой тройки не изменили соотношение. Важно отметить, что в горсоветы могут баллотироваться только кандидаты от партий, никаких самовыдвиженцев. Согласно данным КИУ 34 тысячи горожан проголосовали за кандидатов БПП, 32 тысячи – за кандидатов «Батькивщины», 22 тысячи (без 6 голосов) – за кандидатов «Аграрной партии». Следующая тройка идет более чем со 100% отрывом от результата «Аграрной партии Украины»: 10 тысяч (без 4-х) - «Наш край», 7,7 тысяч - «Самопоміч», 7 тысяч – УКРОП.

Параллельный подсчет КИУ зафиксировал также и результаты выборов глав ОТГ. Первая тройка точно та же: 60 ОТГ возглавят представители БПП, 13 – представители «Батькивщины», 5 – представители «Аграрной партии». В этой категории к тройке лидеров подтянулся «Наш край» - у него тоже 5 глав ОТГ. «За конкретні справи» провела 3-х глав, УКРОП, Радикальная партия Ляшко и «Сила людей» – по одному.

Анализируя данные КИУ украинский политолог Алексей Голобуцкий отметил, что избиратели в целом продемонстрировали последовательность в принятии решений: поддерживали кандидатов от конкретной партии как в местный совет, так и на должность главы. Будь решения избирателей ситуативными, эмоциональными – мы бы наблюдали расхождения в порядке и соотношении результатов по разным бюллетеням. «Аграрную партию» с равным успехом поддержали и в сугубо городских ОТГ, а не только в сельских, а это уже напрямую указывает экспертам, что стоит пересмотреть привычные перечни участников политических процессов.
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