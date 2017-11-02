Политолог: привлечение к делу Колмогорова Генпрокурора – это хороший знак

Сегодня Генпрокурор Юрий Луценко встретился с несколькими участниками процесса по обвинению пограничника Сергея Колмогорова. Есть надежда, что уголовная статья государственного обвинения будет изменена на более легкую. И это действительно будет справедливо. Там же есть ряд проблем из-за неурегулированности вопроса о применении оружия, и о том, что пограничник Мариуполя, будто не выполнил необходимых действий перед тем, как открыть огонь на поражение. Хотя именно эта группа военных получила приказ о применении оружия в случае явного нападения или прорыва в близкой к фронту местности. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил политический эксперт Тарас Черновил.
Он подчеркивает, что еще нельзя не считаться с тем, что люди, которые в автомобиле прорывались через блок-пост и не останавливались по требованию пограничников – фактически были преступниками и провоцировали на срочное решение военных. Это сейчас можно спокойно рассуждать о том, что должен был сделать боец по уставу и отмечать, что нарушители, как оказалось, не имели прямого отношения к ДНР. А, если бы имели, если бы оказались террористами, если бы в машине лежали центнеры взрывчатки, как бы тогда сегодня рассуждали аналитики.
По словам Тараса Черновила, то, что сегодня в судебное заседание не явились прокуроры, а к делу привлекается Генпрокурор – это хороший знак. Здесь нет давления на суд. Государственное обвинение, каковым есть прокуратура, может изменить суть обвинительного акта и квалификацию преступления и инкриминируемую статью. По актуальному обвинению пограничнику грозит до 13 лет заключения. При соответствующей квалификации можно свести ответственность к уже отбытому сроку в следственном изоляторе или условному сроку.