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Чудодейственная калина: от очищения кишечника до борьбы с простудой

Чудодейственная калина: от очищения кишечника до борьбы с простудой
Еще наши бабушки рассказывали нам о чудесных свойствах калины, как она полезна для здоровья. Всем известно, что калина помогает при бессоннице, отличное средство при различного рода заболеваниях, так же помогает снимать отеки и многое другое. Об этом сообщает replyua.net.

Кроме богатства на витамин С, калина еще содержит в своих ягодах много дубильных веществ, флаваноидов, а так же множество разновидного сахара и ряд весьма полезных кислот. Недаром калину называют кладезем витаминов. Калину можно использовать при судорогах, ангинах, астмах, гипертониях, печеночных заболеваниях, при низком гемоглобине и этот список можно продолжать ещё очень долго.

При этом есть ряд противопоказаний, при которых не рекомендуется принимать калину. Это: язвенная болезнь или язва двенадцатиперстной кишки, повышенная кислотность или же повышенная свертываемость крови. Если вы простудились, то советуем пить чай из тертой калины с добавлением столовой ложки масла какао. А если вас мучают экземы или имеются воспаления на коже, то вам тоже поможет калина. Достаточно просто смазывать соком, обязательно свежим, проблемные места и вскоре все пройдет. А для очищения кишечника можно принимать слегка помятые косточки калины.
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