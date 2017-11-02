Убийства водителя BlaBlaCar: следствие признано неэффективным, - ГПУ

Как информирует replyua.net, в соответствии с документом, в Генеральной прокуратуре сообщили, что разыскиваемого по этому делу, гражданина Российской Федерации Луана Кингисеппа подозревают в совершении преступления по статье 115 УК Украины – «умышленное убийство», статье 289 о незаконном завладении транспортным средством, статье 263 о незаконном обращении с оружием. В ГПУ отметили: «Больше, чем за полтора года следствие не смогло установить местонахождения подозреваемого и трупа потерпевшего».
В это же время в ведомстве отметили, что расследование нуждается в профессиональном уровне более опытных следователей. В документе также говорится: «С целью обеспечения наиболее эффективного следствия Генеральной прокуратурой Украины 09.10.2017 проведение расследования в указанном уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Генпрокуратуры».