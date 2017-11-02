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ГПУ озвучила количество люстрированных в Украине прокуроров

ГПУ озвучила количество люстрированных в Украине прокуроровВ Украине в соответствии с порядком люстрации в осуществление закона «Об очищении власти» из органов прокуратуры, в частности и Генеральной прокуратуры Украины, с занимаемых должностей были уволены 208 прокуроров, о чем говорится в ответе ГПУ на запрос «Українських новин».

Как информирует replyua.net, в ответе Генеральной прокуратуры говорится: «Из органов прокуратуры были уволены 208 прокуроров и следователей. Это составляет 22 процента от общего количества люстрированных в стране лиц». Напомним, что в государстве под люстрацию подпали 924 госслужащих. Также отмечается, что из общего числа уволенных 70 человек были уволены в центральном аппарате, еще 132 – в региональных прокуратурах и еще 6 – в Национальной академии прокуратуры.

Примечательно, что согласно с решениями судов Украины, приказами Генерального прокурора Украины на должностях в органах прокуратуры были восстановлены два прокурора – Дмитрий Лубчук и Максим Мельниченко, которые ранее были уволены в порядке люстрации.
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