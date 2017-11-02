Полиция усилит охрану Верховной Рады Украины

Как информирует replyua.net, в частности глава Национальной полиции Киева заявил: «Массовые мероприятия, в частности и под зданием парламента… Хотя эту акцию массовой называют ее организаторы, мы видим, что людей там мало, однако там тоже есть и наряды. Мы охраняли плотно, опасаясь, что в той накаленной атмосфере, в которой они начинались, могли произойти вооруженные провокации и привести к печальным непредсказуемым последствиям».
Напомним, ранее сообщалось, что вблизи здания украинского парламента, 17 октября собрались около четырех тысяч человек. Бывший президент Грузии, экс-руководитель Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявлял, что акция продлится до начала ноября месяца. Также ранее на этой неделе руководитель МВД Украины Арсен Аваков распорядился отменить охрану митинга возле ВРУ, сказав, что «тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот «хлам» под Радой больше не намерены».